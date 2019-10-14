نفاذ بطاقات حفل نانسي عجرم وتامر حسني في الرياض

قبل أيام من موعد الحفل، أعلنت الصفحة الرسمية لـ “موسم الرياض” عن نفاذ بطاقات حفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم والنجم المصري تامر حسني، المقرر اقامته في الرياض، يوم الجمعة، 18 تشرين الاول/اكتوبر الحالي.

نانسي وتامر يشكلان ثنائياً مميزاً، حيث سبق وشاهدهما الجمهور معاً منذ أشهر في “ديو” غنائي بعنوان “فرق كبير”.

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ورغم ان الفيديو دعائي، الا انه حصد نسبة مشاهدة عالية وتأييدًا كبيرًا من المتابعين الذين عبروا عن حبهم لنانسي وتامر وشوقهم لمشاهدتهما سويًا مرة اخرى بعد ان شاركا في برنامج “ذا فويس كيدز” كمدربين للاطفال الموهوبين، الى جانب القيصر كاظم الساهر.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أفتتحت “موسم الرياض” الذي يمتد من ١١ تشرين الاول لغاية منتصف شهر كانون الاول، حيث يضم اكثر من مئة فعالية مختلف لجميع شرائح المجتمع، تتنوع ما بين الترفيه والفن والرياضة والثقافة والموضة والسيارات وغيرها الكثير.