محمد رمضان في موقف محرج.. شركة طيران تُكذّبه بشأن قيادته لطائرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت شركة مصر للطيران حقيقة الفيديو الذي نشره الفنان المصري محمد رمضان عبر "إنستغرام"، وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء إحدى الرّحلات المتّجهة للسّعوديّة.

وأكّدت الشّركة في بيان لها عدم صحّة هذا الفيديو، قائلة: "هذا الموقف لم يتم مطلقًا على أي من رحلات مصر للطيران، ذلك يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية والقوانين الدولية، وهو ما تحرص على تحقيقه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها".

وكان محمد رمضان قد نشر فيديو جديد وهو على متن طائرة في طريقه إلى مدينة الرياض، استعدادًا لإحياء حفله الغنائيّ ضمن موسم الرّياض التّرفيهيّ.

وذهب محمد رمضان إلى غرفة القيادة بالطائرة، وبدأ في قيادة الطائرة المحمّلة بالرّكاب وظهر صوت كابتن الطائرة وهو يقول: "والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي".

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وكتب رمضان على الفيديو: "أول مرة أسوق الطيارة #ثقة_في _الله نجاح"، وتفاعل جمهوره مع الفيديو بشدة.

يُذكر أنّ محمد رمضان نشط مؤخرًا في مجال الغناء وقدم العديد من الأغاني على طريقة الفيديو كليب والتي حقّقت نسب مشاهدة عالية، أبرزها "إنساي" مع المغربيّ سعد لمجرد و"فيروس"، و"مافيا"، و"أنا الملك"، و"نامبر وان"، و"عايزينها فوضى"، وغيرها.