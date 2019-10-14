حفل صُنّاع التّرفيه بالسّعوديّة JOY.. ليلة تاريخيّة مرصّعة بالنّجوم والمشاهير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهد حفل صُنّاع الترفيه الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه في مدينة الرياض بالمملكة العربية السّعوديّة، حضور عدد كبير من نجوم الفنّ والرّياضة والإعلام في المنطقة العربية والعالم.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ صورًا ومقاطع فيديو من الحفل المقام بفندق الريز كارلتون في الرّياض، أظهرت تواجد عددًا كبيرًا من النجوم يتوافدون على المكان وبينهم، نجوم الفنّ في مصر، يسرا، ومحمد هنيدي، ورجاء الجداوي، وهاني شاكر.

كما شارك في الحفل عددٌ من النجوم اللبنانيين أبرزهم: وليد توفيق، وملحم زين، وراغب علامة، وعاصي الحلاني، بالإضافة إلى النجوم رابح صقر، وخالد عبدالرحمن، وحسين الجسمي، وغيرهم.

وحرصت هيئة الترفيه على دعوة نجوم عالميين للمشاركة في الحفل وتكريمهم، أبرزهم جاكي شان والنجم الهندي شاروخان وفاندام.

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ومن جانبه عبّر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، عن سعادته بتواجد هذا الكمّ من النجوم في الحفل، وعلّق عبر "تويتر" قائلًا: "ليلة تاريخية في قلب الرياض".

يُذكر أنّ الحفل شهد تكريم الفائزين بجوائز "منتدى صنّاع الترفيه" وهم الفنان السّعوديّ محمد عبده، وعمرو دياب، وماجدة الرومي، وعادل إمام، وسعد الفرج، أما قائمة المشاهير العالميين فضمّت ويل سميث، راسیل کرو، جیسون موموا، جون فاندام، والنجم السّينمائيّ الهندي شاروخان.