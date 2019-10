أيمن زيدان أفضلُ ممثل.. "الإسكندرية السينمائي" يُسدلُ السّتار على دورته الـ35 بإعلان...

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أُسدل السّتار على فعاليات الدورة 35 من مهرجان الإسكندرية السّينمائيّ لدول حوض البحر المتوسط، حيث أقيم حفل الختام على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، باستعراض عن دول البحر المتوسط، وتكريم للنجم الإسبانيّ هوجو سيلفا، والمخرج الإسبانيّ كولدو سيرا تقديرًا لعطائهما السّينمائيّ.

وبدأت إدارة المهرجان برئاسة الناقد المصري الأمير أباظة، ومن خلال لجان تحكيمه المختلفة في إعلان جوائز هذه الدورة، حيث اقتنص الفيلم المغربيّ "nomades" جائزة أفضل فيلم في المسابقة الرّسمية للأفلام الرّوائية الطويلة.

وحصد صُنّاع الفيلم المغربي أيضًا جائزتين أخريين؛ الأولى لمخرجه أوليفر كوسيماك بجائزة أفضل مخرج، والثانية نالت فيه بطلته جاليلة تلميسي جائزة أفضل ممثلة.

وفي ذات المسابقة حصد النجم الكسندر سكسان جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم التركيّ السلوفانيّ "good day's work"، فيما ذهبت جائزة أفضل سيناريو إلي جود سعيد ورامي كوسا مؤلفي الفيلم السّوريّ "درب السما".

ونال الفيلم السوري "اعتراف"، جائزة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن لأفضل سيناريو، فيما استطاع النجم السوريّ أيمن زيدان الحصول على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "درب السما"، وحصدت النجمة السورية ديمة قندلفت، جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "اعتراف".

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج أحمد حسونة، للفيلم الفلسطيني "استروبيا"، فيما ذهبت جائزتي أفضل إنجاز فني وأفضل عمل أول للمخرج توني فرج الله للفيلم اللبناني "مورين".

أما في مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط "المتوسطي القصير"، فقد فاز الفيلم المغربي "The Old Man and the Mountain" بجائزة أفضل فيلم وثائقي، وهذا الفيلم من إخراج محمد رضا.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الوثائقيّ الإيطاليّ "My Tyson" وهو من إخراج كلاوديو كاسالي، فيما اقتنص الفيلم الألبانيّ "The Van" للمخرج إيرينك بيكيري جائزة أفضل فيلم روائي قصير، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة الفيلم الرّوائي القصير الفيلم الفرنسيّ "Pierre’s Heart" للمخرج أوليفير بيندير.

وفي مسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير فاز فيلم "عم فلان" للمخرج بولا إدواد، بجائزة أفضل فيلم روائي قصير، فيما حصد جائزة أفضل فيلم وثائقي فيلم "توشريت"، للمخرج عامر أبو حسيبه عطا.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائيّ القصير للمخرج محمد ماجد، عن فيلمه "محاصر"، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصّة للفيلم التسجيليّ "ست الحبايب" للمخرج مهند دياب.

أما مسابقة نور الشريف للفيلم العربي الطويل، فقد حصد الفيلم السوري "درب السما"، جائزة أفضل فيلم، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصّة للفيلم المغربيّ "التمرد الأخير"، أما المخرج العراقي نوزاد شيخانى فحصد جائزة أفضل مخرج عن فيلمه "تورن".

وفاز بجائزة محمود عبد العزيز لأفضل إنجاز فني الفيلم السّعوديّ "المسافة سفر".

أما جائزة أحمد الحضرى للعمل الأوّل أو الثاني لمخرجة، فقد ذهبت للمخرجة هبة الزوادى عن الفيلم التونسي" بنت القمرة".

وحرص على حضور حفل ختام المهرجان وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وعدد كبير من نجوم الفن بينهم صبري فواز، ولبلبة، وطارق عبدالعزيز، ومحيي إسماعيل، وعبدالرحيم كمال، وعلاء قوقة، وناصر عبدالرحمن، ولوسي، وغيرهم.

يُذكر أنّ المهرجان تضمّن في دورته الحالية 5 مسابقات هم: الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، وتنافس فيها 34 فيلمًا، بينما تنافس في مسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير 16 فيلمًا، وتنافس في مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة 13 فيلمًا، وأخيرًا مسابقة السيناريو.