شكرا لقرائتكم خبر عن مصير مجهول لفيلم "الموقف" لطلعت زكريا بعد وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت وفاة الفنان طلعت زكريا فى توقف فيلم "الموقف" الذى يشارك فى بطولته، وانتهى من تصوير عدد كبير من مشاهده قبل وفاته، ومازال مصير الفيلم مجهولا حتى الآن، ومن المرجح عدم استكماله.

فيلم "الموقف" تدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن ومن بطولة الفنانة منة فضالى عايدة رياض وإيناس النجار وحسن عبد الفتاح وأيمن قنديل ومنير مكرم وريكو ومحمد شرف ونادية العراقية ومحمد رضا إخراج ممدوح ذكى.

يشار إلى أن الفنان الراحل طلعت زكريا توفى بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى أحد المستشفيات فى حى السادس من اكتوبر، اثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ، حيث سبق تعرضه لمشاكل فى الرئة خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان طلعت زكريا فى السينما فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، الذى شارك فى بطولته مع الفنانة ريم البارودى ودينا وكريم أبوزيد وبيومى فؤاد.