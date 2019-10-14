منتدى الترفيه الدولي بالرياض يكرم جاكي شان وفان دام وشاروخان

انطلقت الأحد فعاليات المنتدى الدولي لصناعة الترفيه في العاصمة السعودية الرياض، بحضور تركي آل شيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه بالمملكة، وعدد من الوزراء وأبرز نجوم التمثيل والغناء فى العالم.

ويأتي المنتدى ضمن إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تسعى من خلالها إلى اقتحام صناعة الترفيه، لتصبح السعودية مركزا دوليا للمناسبات والفعاليات الترفيهية الضخمة.



ويجمع المنتدى رواد الترفيه حول العالم تحت سقف واحد بمشاركة 60 جهة دولية عارضة و12 ورشة عمل.

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وكرَّم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في انطلاق المنتدى عددًا من نجوم الترفيه في العالم، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في هذا المجال مثل الهندي شاروخان، والصيني جاكي شان، والأمريكي جان كلود فان دام، والسعودي ناصر القصبي، ومن مصر يسرا ورجاء الجداوي وإسعاد يونس وهاني شاكر وعمرو دياب كما تم تكريم الفنانة الكويتية سعاد عبدالله، والسعودي محمد عبده.



ويستمر موسم الرياض الترفيهي لمدة 70 يوما في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائرًا.



ويضم الموسم حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم: راشد الماجد، وأنغام، ومحمد حماقي، وماجد المهندس، وعبادي الجوهر، وعاصي الحلاني، ونجوى كرم، وشيرين عبدالوهاب، وراغب علامة، ونانسي عجرم، ومحمد عبده، وحسين الجسمي، وأصالة، وصابر الرباعي، ونوال الزغبي، وتامر حسني.



