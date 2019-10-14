فستان دينا الشربيني في الرياض يثير غضب السعوديين ويعرضها للانتقاد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسببت دينا الشربيني في إثارة حالة من الجدل الواسع داخل المجتمع السعودي، وذلك بعد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة الفنان المصري عمرو دياب، وهما يحضران حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، الذي نظّمته هيئة الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتداول رواد موقع "تويتر" مقطع فيديو ظهور دينا الشربيني وعمرو دياب على السجادة الحمراء للحفل، وهي ترتدي فستانًا أسود قصيرًا، مكشوف الكتف، الأمر الذي أغضب بعض المغردين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأُثيرت ردود فعل غاضبة تجاه ما ارتدته الفنانة المصرية، حيث وصفوا فستانها بالجريء وغير المناسب، مشيرين إلى ـن هيئة الترفيه كانت يجب أن تنبه الحاضرين لعدم ارتداء ملابس مكشوفة.

وقال آخرون إن دينا لم تراعي مكان الحفل، وأنها فد تجاوزت الأعراف بارتداء فستان مكشوف كهذا.

وقالت مغردة: "هو أنا أكيد مش هتكلم على لبس دينا الشربيني حريتها الشخصية، بس لما بشوف الأميرات مثل ديانا وميجان وغيرهم من المشاهير العالميين وإزاي بيحاولوا يراعوا في لبسهم البيئة وعادات البلد اللي بيزوروها بحترمهم حقيقي، مابقولش دينا تلبس عباية لكن مظهرها مستفز بصراحة".

آخرون أشاروا إلى أن فستان دينا بسيط وغير جريء كما تم وصفه، وأكدوا أنها بدت في غاية الأناقة والترتيب.

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ونظّمت هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية احتفالية ضخمة في فندق "ريتز كارلتون"، حضرها عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في الـ11 من أكتوبر الجاري ويستمر حتى ديسمبر المقبل.

وكان من بين النجوم الحاضرين للحفل يسرا ومحمد هنيدي ورجاء الجداوي وهاني شاكر، وعاصي الحلاني ووليد توفيق وملحم زين وراغب علامة ورابح صقر وخالد عبدالرحمن وحسين الجسمي وعبادي الجوهر ومحمد عبده وأحلام وطارق العلي وعمرو دياب وغيرهم من النجوم.

وفي الاحتفالية تم تكريم عدد من النجوم الفائزين بجوائز "منتدى صنّاع الترفيه"، بينهم محمد عبده، وعمرو دياب، وماجدة الرومي، وراسیل کرو، وجیسون موموا، جون فاندام، وجاكي شان، والنجم السينمائي الهندي شاروخان.

يُذكر أن منتدى صناع الترفيه، يعد مبادرة جديدة لهيئة الترفيه السعودية، وتستهدف على مدى يومين، جمع رواد الترفيه حول العالم لتشجيعهم على الاستثمار في القطاع داخل السعودية من خلال عقد ورش عمل ومعرض لصناعة الترفيه في المملكة.