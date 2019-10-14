نجوى كرم تُعرب عن انزعاجها من انتقاد بعض مواطنيها من الفنانين للبنان بسبب "أزمة النفايات"

أعربت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن انزعجها الشديد، من انتقاد بعض مواطنيها من الفنانين لبلدها والتركيز الدائم على السلبيات والمشاكل فقط، مطالبةً كل فنان لا تُعجبه لبنان بأن يرحل عنها، موضحة في تصريحات صحافية بشأن بعض الفنانين الذين يتحدثون دائمًا عن مشكلة النفايات في لبنان،: "ما بقدر أنا أشوف بلدي هالقد حلو وأقعد أشتم فيه.. بدي أحكي الحقيقة.. إذا في أشياء نقدر نساعد فيها يبقى أوك.. وأنا بحكي عن حالي ماشفت أجمل من بلدي"، ووجّهت رسالةً لكل شخص ينتقد لبنان: "ياللي مو عاجبه لبنان يفل.. أنا بالنسبة الي بحبها ولا يمكن أتركها".

ويأتي حديث نجوى كرم تزامنًا مع إحيائها الليلة الأولى من النسخة الأولى لمهرجان الجمّيزة، حيث قدّمت كوكبةً مميزةً من أجمل أغانيها، خاصةً وأن المهرجان الذي يمتد على يومين يأتي في إطار تفعيل الحركة الاقتصادية في شارع الجميزة.

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