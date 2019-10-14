لطيفة تتحدث للمرة الأولى عن حياتها الشخصية وتؤكد أنها ليست نادمة على عدم الإنجاب

تحدثت الفنانة التونسية لطيفة بجرأة لأول مرة عن حياتها الشخصية، نافية ما أثير في فترة التسعينات عن وجود علاقة عاطفية بينها وبين الفنان العراقي كاظم الساهر.

لطيفة قالت: "عندما اشتغلت مع الفنان راغب علامة، قالوا حينها إن ثمة علاقة بين لطيفة وراغب، كذلك، عندما عملت مع الفنان زياد الرحباني قالوا الكلام ذاته، لكن عندما تعاونتُ مع الفنان كاظم الساهر، كنت متزوجة".

القيصر لا يمكن أن تقع لطيفة في حبه لاختلاف شخصيتها تماماً عن طباعه الشخصية بحسب ما أوضحت الفنانة التونسية بقولها: « إذا فكرتُ أن أحب، فليس من الممكن أن أحب مثل كاظم، ليس «ستايلي»، أحبه كفنان، لا يستهويني «خالص» كرجل".

لطيفة التي سبق وتزوجت من رجل أعمال سعودي شددت على عدم ندمها على عدم الإنجاب، مبررة ذلك-في حوارها لمجلة سيدتي-: "لست نادمة، لأن إنجاب الأطفال مسؤولية، وأنا لست قادرة على تحمل هذه المسؤولية، فليس من السهل إنجاب الأطفال والعمل على تربيتهم بالشكل الصحيح، بخاصة أني شخصية ذات طباع تعيش على التفاصيل الدقيقة في الحياة وأخاف من أي مكروه".

وتابعت:"هذه الطباع قد ترهقني في تربية أولادي، الحمد لله ربي أعطاني الصحة والنجاح، يكفيني حضن والدتي، أمي اليوم هي طفلتي وهي ابنتي، أنا كنت ابنتها في الماضي وهي ابنتي اليوم، لقد قدمت أغنية في عيد الأم "زمان أنا كنت بنتك ودلوقتي إنت بنتي"، أهم شيء عندي هو رب العالمين ثم أمي ثم بلدي".

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من ناحية أخرى، نفت لطيفة ما اثير حول تجاوز ثروتها حاجز الـ20 مليون دولار، وقالت: "لديّ من المال ما يسترني في الحياة، أنا لست مليونيرة، أنا فقط مستورة الحمد لله، ولا أملك نصف المبلغ الذي ذكرته".

المفاجئ أن لطيفة كشفت عن نيتها في عدم ترك أموالها في حال وفاتها لعائلتها، وصرحت برغبتها في التبرع بثروتها قائلة: "سأوصي بكل أموالي لصالح الجمعيات الخيرية، عائلتي ليسوا بحاجة إليّ. لقد قدمتُ لهم في الماضي ما استطعت".

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