شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثالث من "أبو العروسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة رانيا فريد شوقى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها لاتعلم حتى الآن إمكانية وجود جزء ثالث من مسلسل "ابو العروسة" بعد نجاح الجزآن الأوائل خلال الفترة الماضية خاصة أن لا أحد تحدث معها بشأن ذلك مشيرة أنها تتمنى وجود أجزاء كثيرة من هذا المسلسل بعد تقديم صورة المجتمع المصرى بشكل مميز لم يقدم قبل ذلك فى الأعمال الفنية.

وتم عرض الجزء الأول والثانى من مسلسل "أبو العروسة" على شاشة قناة DMC، وحقق نسب مشاهدة عالية من جانب الجمهور.





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ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيّرت فى الفترة الأخيرة.

وكان ينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وشارك فى بطولته سيد رجب، سوسن بدر، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى، وأخرون، ومن إخراج كمال منصور وتأليف هانى كمال.