شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر مهندس كمبيوتر وسائق ميكروباص في فيلم "أشباح أوروبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر نجم مسرح مصر بشخصيتين في أحداث فيلم "أشباح أوروبا"، للنجمة هيفاء وهبي الشخصية الأولى يعيش فى مصر ويعمل سائق ميكروباص والشخصية الثانية شقيقه التوأم الذى يأتى من أوروبا ويعمل مهندس كمبيوتر ويدخل فى صراعات تقلب حياته رأساً على عقب.

وتدورأحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.

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ويستعد طاقم العمل بالفيلم السفر إلى إحدى الدول الأوروبية لتصويرالمشاهد الخارجية هناك، حيث يتم تصوير 80 % من أحداث الفيلم في عدد من الدول الأوروبية، وتتلقى هيفاء تدريبات على أيدي متخصصين في الأكشن، لإتقان دورها بالشكل المطلوب فى أحداث الفيلم.

أما قصة الفيلم فهي لكريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التوني وأيضاً المخرج محمد ياسين.