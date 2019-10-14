بالفيديو| منة فضالي تستعد لفيلم "ماكو" من داخل الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعي حسابها الرسمي في "انستجرام"، بمقطع فيديو خلال وجودها في صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

وظهرت فضالي في الفيديو وهي تمارس التمارين الرياضية الشاقة، استعدادًا لدورها في فيلم "ماكو" وعلقت: "اللياقة البدنية، استعدادًا لشخصية تجعلك أكثر شغفًا مدى الحياة".

وشاركت منة في بطولة مسلسل "قيد عائلي" إخراج تامر حمزة، والذي انتهى عرضه مؤخرًا على قناة DMC، كما تشارك حاليًا في بطولة فيلم "ماكو" تأليف أحمد حليم، إخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولته بسمة، ناهد السباعي، نيقولا معوض، والممثل التركي مراد يلدريم.