فيديو| فردوس عبدالحميد عن ملابس محمد رمضان: "كل واحد حر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
رفضت الفنانة فردوس عبد الحميد، الإدلاء برأيها في الانتقادات التي يتعرض لها الفنان محمد رمضان، خاصة حول الملابس التي يرتديها في حفلاته الغنائية.
وقالت فردوس، في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "مش من حقي إني أقول رأيي في فنان زميل، وكل واحد ليه وجهة نظره الخاصة، وحر في حياته والشكل اللي يحب يطلع فيه، ومقدرش أقول رأيي في فنان زميل".
وأضافت: "هناك أعمال جيدة وأخرى غير جيدة، وكنا بنعمل 40 عملًا منهم 30 كويسين و10 مش كويسين، ودلوقتي بقى العكس".
وشاركت فردوس رمضان في بطولة مسلسل "الأسطورة" في رمضان 2016.
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