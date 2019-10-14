"رافع راسنا".. رانيا يوسف تتحدث عن مينا مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن رأيها في الفنان المصري العالمي مينا مسعود. وقالت رانيا عبر هاشتاج "ask rania" في "انستجرام": "مصري رافع راسنا بره زي محمد صلاح وغيره كتير من المصريين". وأضافت أن الأعمال الدرامية الجديدة التي تشارك فيها هي مسلسل "ملائكة إبليس"، ومسلسل "الأنسة فرح"، وفيلم "ليلة حب"، وفيلم "دماغ شيطان".​

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