ابنة طلعت زكريا تعلن زيارة قبره.. وتوجه رسالة للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي في "انستجرام" تدوينة أعلنت فيها زيارة قبر والدها الراحل.

وكتبت إيمي: "بإذن الله هنزور طلعت زكريا يوم الجمعة المقبل، لقراءة الفاتحة على روحه والدعاء له، لكل اللي حابب يشارك معانا الثواب ده بعد صلاة الجمعة إن شاء الله، في مقابر العمود بكرموز، ربنا يرحمك وينور قبرك يا حبيبي".

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وعلقت إيمي على الصورة: "لكم الأجر والثواب، الباب الوسطاني 2 مقابر آل زكريا محمد يوسف".

واستقبلت أسرة الفنان الراحل العزاء يوم الخميس الماضي، وحرص على حضوره عدد كبير من نجوم الفن، بينهم سمير غانم، ومحمد هنيدي، وأحمد السقا، ومحمد إمام، وهشام ماجد، وأحمد فهمي، شيكو، وأحمد آدم، وصلاح عبدالله، وأحمد بدير.