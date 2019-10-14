نشر الفنان عبد الله السدحان مقطع فيديو جمعه بالفنان ناصر القصبي اليوم (الأحد) من حفل إطلاق منتدى صناعة الترفيه الذي يقام يومي 13 و14 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
وظهر الفنان عبد الله السدحان وهو يصور بجواله لقطات “سيلفي” توثق أجواء الحفل برفقة الفنانين الحاضرين للحفل، ليشير للفنان القصبي أن ينظر للكاميرا، ليتجاوب معه ويحييه مبتسماً. يُذكر أن المنتدى يجمع رواد الترفيه حول العالم بمشاركة واسعة لنخبة من الشركات العالمية المعنية بصناعة الترفيه، إلى جانب مجموعة من ورش العمل لتنمية المواهب ومعرض صناعة الترفيه، ويُختتم باحتفالية لتكريم عدد من الفنانين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سنوات.. فيديو يجمع القصبي والسدحان معاً في حفل منتدى صناعة الترفيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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