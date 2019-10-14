احتفل الفنان مصطفى فهمي، بزفاف ابنته دينا، في حفل اقتصر على أهل العروسين وعدد من أصدقائهما المقربين. ونشر الإعلامي محمد صلاح عبر صفحته الشخصية فيديو من حفل الزفاف أظهر فهمي وهو يرقص مع ابنته وعلّق عليه قائلاً: “حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى فهمي… منتهى الشياكة واللذاذة والفرحة”.
وشاركت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، مجموعة من الصور، من خلال خاصية “ستوري” عبر صفحتها الشخصية في “إنستغرام”. يذكر أن مصطفى كان قد تزوج فاتن منذ سنوات عدة، بعد أن تعرف إليها خلال وجوده في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور: مصطفى فهمي يرقص مع ابنته في حفل زفافها… “منتهى الشياكة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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