شكرا لقرائتكم خبر عن فريق كايروكى يحيى حفلين بساقية الصاوى 21 و 22 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق كايروكى للقاء جمهورهم فى الزمالك، يومي الأحد والاثنين الموافق 21 و22 أكتوبر الحالي، في ساقية الصاوي، وسيقدم الفريق عددا كبيرا من أغانيهم المميزة، والتي يحرص الجمهور دائما على طلبها منهم.

وطرح مؤخراً فريق كايروكي "كليب "كان لك معايا" ضمن ألبوم كايروكى الجديد ويحمل اسم "أبناء البطة السوداء"، يضم الألبوم 8 أغنيات هى"أنا السيجارة" و"هاتلنا بالباقى لبان" و"يلا نغني" و"هوب هوب"، بجانب "بنخاف" و"كان لك معايا" و"أنا الصوت" و"يا أبيض يا أسود".

فريق "كايروكى" يعد من أشهر الفرق الغنائية فى مصر، حيث بدأت الفرقة بشكل رسمى فى 2003، وهى الآن مكونة من خمسة أفراد، هم: أمير عيد "غناء وجيتار"، شريف هوارى "جيتار وصوت"، تامر هاشم "درامز"، آدم الألفى "باص جيتار"، شريف مصطفى (أورج)، وقد حققت الفرقة نجاحا كبيرا منذ بداية ثورة 25 يناير المصرية، تحديدًا بعد أغنية "صوت الحرية" التى يعتبرها شباب مصر "أغنية الثورة" أو "أغنية الحرية".