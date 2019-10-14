كتب امير فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2019 06:01 صباحاً - نشرت الاعلامية السعودية لجين عمران مقطع فيديو من مشاركتها في حفل “Joy Awards” على هامش موسم الرياض الترفيهي في السعودية.

وظهرت لجين عمران، في الفيديو، مع شقيقتها اسيل عمران على السجادة الحمراء في الحفل.

وكانت لجين عمران قد نشرت امس بطاقة الدعوة المرسلة لها للمشاركة في الحفل وعلقت قائلة: “كل الشكر لعراب الترفيه في مملكتنا الغالية.. اخونا معالي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على الدعوة الراقية.. لحضور منتدى صناع الترفيه.. كلنا فخر و كلنا حماس.. و يعطيكم ألف عافيه على الجهود الجبارة و العظيمة و أتشرف بتلبية الدعوة ❤

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لجين واسيل عمران على السجادة الحمراء في حفل صناعة الترفيه في الرياض! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.