شاهد.. اصالة تركص حافية القدمين في الرياض!

كتب امير فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2019 06:01 صباحاً - نشر مصطفى الأغا، مقدم برنامج “صدى الملاعب”، فيديو للفنانة السورية أصالة من كواليس مشاركتها في حفل “Joy Awards” على هامش موسم الرياض الترفيهي في السعودية.

وظهرت اصالة في الفيديو وهي تركض حافية القدمين وممسكة حذائها في يدها بعد انتهاء الحفل.

وعلق الأغا على الفيديو كاتبا: “اصالة حافية القدمين … أكثر نجمة مبدعة ، عفوية وطبيعية وتلقائية ممكن أن تقابلها في حياتك”.

بدورها علقت اصالة على الفيديو قائلة: “كلّ يرى النّاس بعين طبعه

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