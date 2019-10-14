شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى: تخوفت من كره الناس لى فى "قيد عائلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة منة فضالى عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها على شخصية كاملة التى قدمتها فى مسلسل "قيد عائلى" والذى يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم ميرفت أمين وبوسى وصلاح عبدالله وآخرون ومن إخراج تامر حمزة.

منة قالت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على الرغم من جراءة الدور وتخوفها من كره الناس له لكن الحمد لله النتيجة كانت ايجابية وجائنى ردود أفعال قوية على هذا العمل الذى اعتبره نقطة مهمة فى مشوارى الفنى .

وأضافت منة أنها فخورة بالعمل مع مخرج متميز بحجم تامر حمزة كان حريص على خروج العمل بصورة ايجابية مشيرة أنه صديق لى على المستوى الشخصى ولديه خبرة كبيرة فى مجال الاخراج .

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وتجسد منة ضمن الأحداث زوجة تعيش في غربة عن زوجها لفترة طويلة وتضطر لتربية أولاده وتتحمل غياب الرجل لفترات طويلة.

يدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع والذى يدور بين الجميع الكبار والصغار ونكتشف أنه يمتد فى جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.

مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى .