شكرا لقرائتكم خبر عن أول تريلر يكشف عن رحلة دواين جونسون وإيميلى بلانت فى Jungle Cruise والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة 20th century عن أول تريلر لـ فيلم المغامرة الجديد Jungle Cruise، من خلال الحساب الرسمي للشركة على موقع التغريدات تويتر، ومن المقرر طرح الفيلم في 24 يوليو من العام المقبل 2020، الفيلم من إنتاج شركتى ديزنى و 20th century.

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فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.

فيلم الجديد Jungle Cruise يدور حول بناءً على رحلة ديزني لاند الترفيهية حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.

يذكر أن شركة 20th century يعرض لها في دور العرض حول العالم فيلم Ad Astra الذى حقق إيرادات وصلت إلى 113 مليون دولار، ومن بطولة راد بيت و ليف تايلوروتومي لي جونس وجون اورتيز ولورين دين و غيرهم .

ويدورحول سفر رائد الفضاء روي مكبرايد إلى الحواف الخارجية للنظام الشمسي ليجد والده المفقود ويكشف لغزًا يهدد بقاء كوكبنا، ومن ثم ستواجه رحلته كشف لـ أسرار تتحدى طبيعة الوجود الإنساني ومكانتنا في الكون.