ريهام أيمن بإطلالة شتوية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها في "انستجرام"، مجموعة صور أثناء وجودها في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت ريهام في الصور بإطلالة مميزة، مرتدية ملابس شتوية، ونالت الصور إعجاب متابعيها. وتزوجت ريهام بزميلها شريف رمزي يوم 15 مايو 2015، وآخر أعمالها مسلسل "العراف" وفيلم "هاتولي راجل".

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