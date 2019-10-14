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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرصت المطربة التونسية لطيفة، على تهنئة الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، عقب إعلان فوزه أمس الأحد، في الانتخابات الرئاسية.
ونشرت لطيفة صورة الرئيس التونسي المنتخب، عبر حسابها في "انستجرام"، وعلقت: "وفقك الله، لخدمة تونس وشعبها وأرضها".
وتحضر لطيفة لألبومها الجديد، وتشوق جمهورها له، بنشر فيديوهات أثناء تسجيل الأغنيات، التي وعدت بتقديم مفاجآت عديدة فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من لطيفة إلى الرئيس التونسي المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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