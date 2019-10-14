رسالة من لطيفة إلى الرئيس التونسي المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت المطربة التونسية لطيفة، على تهنئة الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، عقب إعلان فوزه أمس الأحد، في الانتخابات الرئاسية.

ونشرت لطيفة صورة الرئيس التونسي المنتخب، عبر حسابها في "انستجرام"، وعلقت: "وفقك الله، لخدمة تونس وشعبها وأرضها".

وتحضر لطيفة لألبومها الجديد، وتشوق جمهورها له، بنشر فيديوهات أثناء تسجيل الأغنيات، التي وعدت بتقديم مفاجآت ‏عديدة فيه. ‏