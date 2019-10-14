فيديو| هذا ما فعله الجمهور مع علي ربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشر الفنان علي ربيع، فيديو عبر حسابه في "انستجرام"، أظهر زحام الجمهور حوله.

وعلق ربيع على الفيديو: "الحمد لله، والله أحلى لحظات حياتي وأنا وسطيكوا، أهلي وحبايبي، هو ده التقدير الحقيقي، وانتظروني إن شاء الله في حاجات حلوة كتير هتبسطكوا، علي ربيع".

وكان آخر أعمال ربيع، مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي عُرض على فضائية إم بي سي مصر، رمضان الماضي، وشاركه البطولة كل من سهر الصايغ، وصابرين، وصلاح عبدالله، وكريم عفيفي، ويعرض له حاليًا الموسم السابع والأخير من مسرح مصر.

كتب- هاني صابر: نشر الفنان علي ربيع، فيديو عبر حسابه في "انستجرام"، أظهر زحام الجمهور حوله. وعلق ربيع على الفيديو: "الحمد لله، والله أحلى لحظات حياتي وأنا وسطيكوا، أهلي وحبايبي، هو ده التقدير الحقيقي، وانتظروني إن شاء الله في حاجات حلوة كتير هتبسطكوا، علي ربيع". وكان آخر أعمال ربيع، مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي عُرض على فضائية إم بي سي مصر، رمضان الماضي، وشاركه البطولة كل من سهر الصايغ، وصابرين، وصلاح عبدالله، وكريم عفيفي، ويعرض له حاليًا الموسم السابع والأخير من مسرح مصر.