هكذا علق حمدي الميرغني على صورة "الأساطير"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نشر الفنان حمدي الميرغني، عبر حسابه الشخصي في "انستجرام"، صورة الفنانين العالميين شاروخان وفاندام وجاكي شان في السعودية.

وكتب الميرغني: "مفتقدكم قوي واحشني يا أصحابي، معلش مقدرتش أتصور معاكم غصب عني، شارو وجاكي وفان يعني شلة زمان".

ويشارك عدد كبير من نجوم الوطن العربي، والنجوم العالميين، في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بموسم الرياض، الذي يقام مساء الليلة بالعاصمة السعودية الرياض.

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الحفل حضره عدد من النجوم العالميين أبرزهم فاندام، جاكي شان، والفنان الهندي شاروخان، والممثل الأمريكي جايسون موموا الشهير بـ"أكوا مان".

ومن نجوم مصر يشارك محمد رمضان، شيكو، هشام ماجد، أكرم حسني، الإعلامية بوسي شلبي، الشاعر بهاء الدين محمد، يسرا، مدحت العدل، هاني شاكر، رجاء الجداوي، الشاعر أمير طعيمة، المنتج جمال العدل.