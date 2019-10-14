سامح حسين يعلن تنظيم حفلات "ماتينيه" لمسرحية المتفائل للطلبة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلن الفنان سامح حسين، عبر حسابه الرسمي في موقع "انستجرام"، تنظيم حفلات ماتينيه من مسرحية "المتفائل" مخصصة لطلبة المدارس والجامعات.
ونشر حسين البوستر الدعائي للمسرحية، وعلق: "لكل طلبة الجامعة والمدارس، واللي كانوا بيسألوا عن حفلات بدري شوية لمسرحية المتفائل".
ومن المقرر أن تُعرض المسرحية على خشبة المسرح القومي في العتبة بحفل ماتينيه يوم الأحد، في تمام السابعة والنصف مساء، بينما تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام التاسعة مساء.
مسرحية "المتفائل" عن رواية "كانديد" للأديب العالمي فولتير، وهي من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ.
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