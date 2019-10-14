ياسمين رئيس تسخر من صورتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة بفستان أسود. وكتبت ياسمين في تعليقها على الصورة: "صورة البطاقة". وتستكمل ياسمين رئيس تصوير مشاهدها الأخيرة من فيلم "لص بغداد" المقرر طرحه قريبًا، والفيلم بطولة محمد إمام وفتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما.​

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