ماذا قال جورج قرداحي عن السعودية لحظة تكريم نجوم العالم بموسم الرياض الترفيهي

أعرب الإعلامي اللبناني جورج قرداحي أثناء تكريمه ضمن فعاليات صناعة الترفيه في موسم الرياض الترفيهي بالسعودية، عن سعادته لوجوده على أرض المملكة.

وقال قرداحي في كلمته اثناء تكريمه بموسم الرياض، في فعاليات صناعة الترفيه، وتقديمه لنجوم الفن من جميع

دول العالم، " أنا سعيد لأنهم اتاحوا لي فرصة العودة الى هذه الارض التي اشتقت اليها وإلى اهلها الطيبين والاعزاء الى قلبي لأنهم منحوني فرصة تقديم لحظة تكريم نجوم صنعوا الفرح في نفوسنا في حياتنا في مجتمعاتنا في اوطاننا".

وأضاف بعد تصفيق حار، قائلا: إن المملكة العربية السعودية تعيش منذ فترة ليست ببعيدة عصرا جديدا زمنا جديدا مشرقا واعدا تضج في حناياه عزيمة القرار وروح الشباب والحداثة والإصلاح والمسئولية.

وتابع أنه مسار يدعو حقيقة الى الفخر والاعجاب والتفاؤل مستقبلا .