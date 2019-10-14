شاهد.. تركي آل شيخ يكرم نجوم هوليوود ومصر في حفل "joy awards" بالسعودية



كرم المستشار تركي آل شيخ عددًا من نجوم الفن خلال حفل joy awards المقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. ومن أبرز النجوم الذين كرمهم تركى آل شيخ الفنان عمرو دياب ومحمد عبده وهانى شاكر ويسرا وبيومى فؤاد ومحمد رمضان ورجاء الجداوى وعمرو يوسف وأكرم حسنى ومدحت العدل وأشرف عبد الباقى وشيكو وهشام ماجد، جورج قرداحى وبهاء الدين محمد وتامر حسين وراغب علامة وعاصي الحلاني. آل شيخ الفنان عمرو دياب ومحمد عبده وهانى شاكر ويسرا وبيومى فؤاد ومحمد رمضان ورجاء الجداوى وعمرو يوسف وأكرم حسنى ومدحت العدل وأشرف عبد الباقى وشيكو وهشام ماجد، جورج قرداحى وبهاء الدين محمد وتامر حسين وراغب علامة وعاصي الحلاني. كما كرم آل شيخ النجوم العالميين فاندام، جاكي شان، شاروخان، وعددًا آخر من النجوم.



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