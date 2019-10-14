ميرنا وليد - بيروت - اثار مسلسل "​بالقلب​" جدلا ايجابيا بعد عرض اولى حلقاته وعلقت بطلة العمل الممثلة ​سارة ابي كنعان​ بحديث خاص مع الفن: " لا يمكن ان اصف شعوري ، منذ الحلقة الاولى المسلسل اثار موجة من التعليقات الايجابية وكان تراند رقم واحد انا سعيدة جدا ، الناس التي اتصلت بي بشكل كثيف والناس التي التقي بها شخصيا كلهم اعطوني معنويات عالية، المسلسل الذي تتعب عليه تخاف الا يأخذ حقه، ورعم خوفي من الموضوع الا ان النتجية كانت رائعة وعلى امل ان تبقى الناس تتفاعل معنا بهذه الطريقة لان الحلقات المقبلة اقوى من التي مرت، القصة مشوقة جدا".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- سارة أبي كنعان: "مصدومة بالتعليقات على بالقلب وينتظركم المزيد"خاص بالصور- عزاء الراحل شوقي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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