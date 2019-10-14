حنان مطاوع تزوّجت من الوسط الفني.. وسيطرت على التلفزيون والمسرح والسينما والإذاعةمي حريري تزوّجت من...

ميرنا وليد - بيروت - ​حنان مطاوع​ولدت يوم 23 شباط/فبراير عام 1979، وسط عائلة فنية تعشق الفن والتمثيل والإخراج، والدها المخرج المسرحي الراحل ​كرم مطاوع​، ووالدتها الممثلة المصرية ​سهير المرشدي​.

لم ترث الفن منهما باعتبارها أن الفن لا ينتقل بالوراثة، بل اكتشفت موهبتها وأصقلتها حتى أصبحت ممثلة مشهورة، تؤدي أدوارها ببراعة.

تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية ودخلت مجال التمثيل عام 2001 من خلال دور مطربة في مسلسل "حديث الصباح والمساء"، وعملت في المسرح والتلفزيون والسينما وحتى الإذاعة.

تزوجتحنان مطاوعمن المخرج المسرحي ​أمير اليماني​، وأنجبت منه إبنة وفاجأت المتابعين بخبر حملها ووضعها طفلتها.

​​​​​​​ بعض أعمالحنان مطاوع

تنقلتحنان مطاوعبين المسرح والتلفزيون والسينما وحتى الإذاعة، وإحترافها وموهبتها وشخصيتها، دفعوها الى السيطرة على وسائل الإعلام كافة والظهور في كل مكان، إذ شاركت عام 2002 في الفيلم القصير "الصباح التالي" ومسلسل "رجل الأقدار" ومسلسل "الإمبراطور" ومسلسل "أميرة في عابدين".

وعام 2003 مثّلت في مسلسل "بنت من شبرا" ومسلسل "تعالي نحلم ببكرة" ومسلسل "نجمة الجماهير" وفيلم "أوعى وشك".

عام 2004 شاركت في مسلسل "قلبي يناديك" ومسلسل "محمود المصري". ​​​​​​​وشاركت عام 2005 في مسلسل "الست أصيلة"، مسلسل "أرض الرجال"، مسلسل "سارة"، مسلسل "الحب موتا". عام 2006 شاركت في مسلسل "لا أحد ينام في الاسكندرية"، مسلسل "هو جرى إيه"، مسلسل "أشباح المدينة"، مسلسل "دعوة فرح"، مسلسل "أولاد الشوارع". وشاركتحنان مطاوععام 2007 في مسلسل "بنت النور"، مسلسل "قيود من نار"، فيلم "قص ولصق". عام 2008 شاركت في المسلسل الإذاعي "الهارب" ومسلسل "هاي سكول" وفيلم "الغابة". عام 2009 شاركت في مسلسل "آخر أيام الحب" ومسلسل "أحلام نبيلة" ومسلسل "ليالي" ومسلسل "وكالة عطية" وفيلم "صياد اليمام" ومسرحية "السلطان الحائر". كما شاركت عام 2010 في مسلسل "لحظات حرجة" في الجزء الثاني ومسلسل "أغلى من حياتي" ومسلسل "أزمة سكر" وفيلم "هليوبوليس".

عام 2011حنان مطاوعشاركت في مسلسل الرسوم المتحركة "قصص الحيوان في القرآن". عام 2012 شاركت في مسلسل "لحظات حرجة" بالجزء الثالث وفيلم "حفلة منتصف الليل". وآخر أعمالها في عام 2019 مسلسل إذاعي "حكاوي دكتور نفساني" والمسلسل التلفزيوني "​لمس أكتاف​".

​​​​​​​حياةحنان مطاوعالغرامية

ركّزت حنان مطاوع على حياتها المهنية بشكل كبير، حتى باتت اختياراتها لشركاء حياتها جميعهم من الوسط الفني، إذ نشأت قصة حب بينها وبين الممثل المصري أحمد رزق، بعدما التقيا أثناء مشاركتهما معا في فيلم "إوعى وشك" وعاشا مرحلة الخطوبة مطولاً قبل الانفصال بشكل سريع ونهائي نتيجة خلافات شخصية نشبت بينهما لم يكشفا عنها، وتزوج بعدها أحمد رزق من فتاة مغربية، وأنجب منها ثلاثة أطفال.

وبعد سنوات عدّة أعلنتحنان مطاوعإرتباطها بشاب يعمل في مجال الفن وهو المخرج السينمائي أمير اليماني، وقرّرا بعد عام على تعارفهما تتويج قصة حبّهما بالزواج في شهر آب/أغسطس عام 2016.

إسم ابنةحنان مطاوعوخسارتها الوزن​​​​​​​

​​​​​​​عاشت مطاوع الأمومة لأول مرّة بشكل سريّ، ومن دون أن يدري أحد بذلك وصدمت متابعيها عندما أخبرتهم بعد فترة، واعتبروا أنها أخفت عنهم الأمر بعد كل تلك الأشهر لكن السبب وراء هذا الكتمان، هو أنها علمت بخبر حملها خلال تصوير مسلسل "لمس أكتاف".

وأضافتحنان مطاوعأنها لم تخف الخبر، خاصة أنها اكتشفت فجأة حملها، قائلة: “مكنش في خطة وعرفت الحمل في وسط التصوير وكانت خضة وارتبكت ومكنش عندي أية تحضيرات من أي نوع".

​​​​​​​واستطردت: "فترة الحمل كانت صعبة جداً لأنني كنت أعاني من آلام في الظهر.

​​​​​​​وفي الوقت عينه كنت أصور ​​​​​​​شخصية عايدة في مسسل "لمس أكتاف" ​​​​​​​وهي شخصية صعبة جدًا". أما إسم ابنتها فقد أثار الجدل أيضاً حول سبب اختيارها لهذا الإسم وكشفت عن معنى اسم "أماليا"، وهو اسم فرعوني يعني الأميرة الصغيرة إبنة الملك، وكانت تريد إسماً عربياً قديماً أو اسماً مصرياً خاصاً بثقافة بلدها.

المرأة الحامل غالباً ما تكتسب وزناً زائداً ولكن سرعان، ما فاجأتحنان مطاوعالمتابعين بخسارتها الوزن بشكل سريع، في أول ظهور لها في فعاليات مهرجان الجونة هذا العام، الى درجة طالبها البعض بالتوقف عن خسارة المزيد من الوزن لأن وجهها أصبح نحيفاً جداً.