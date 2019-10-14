كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد سامي عن مسلسل "البرنس": "سنتفوق علي مسلسل الأسطورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المخرج المتميز محمد سامي، بنشر صورة جديدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فسيبوك"، وكان برفقته في هذه الصورة المنتج الفني حسام شوقي.

حيث علق سامي علي الصورة وكتب "أنا وحسام شوقي بعد إمضاء عقد مسلسل "البرنس"، رمضان 2020، تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي المنتج تامر مرسي، بطولة محمد رمضان، إن شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور العربي، ونتفوق علي مسلسل الأسطورة.

حيث شهدت الفترة الماضية جلسات عمل مكثفة بين الجهات المختلفة لمسلسل "البرنس" سواء الفنان محمد رمضان أو المخرج محمد سامي أو المنتج تامر مرسي، دون الإعلان عن الأبطال الذين سوف يشاركوا في العمل، أو طبيعة القصة التي سوف تتناولها أحداث الحلقات، أو النجوم الذين سوف يشاركوا في البطولة، ويعكف سامي هذه الفترة علي ةتابة قصة وسيناريو المسلسل الذي يقوم بإخراجه أيضاً، وتعد هذه هي المرة الثانية للتعاون بين الثنائي، محمد رمضان ومحمد سامي.

جدير بالذكر أنه سبق وتعاونا المخرج محمد سامي والفنان محمد رمضان في مسلسل "الأسطورة"، والذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، كما حقق نسب مشاهدة مرتفعة علي وقع اليوتيوب أعلي نسبة مشاهدة، ودارت أحداث المسلسل في اطار شعبي، والصراع بين الطبقات المختلفة، وكيف أن المال يلعب دور في ميزان العلاقات الاجتماعية، المسلسل من إخراج محمد سامي، شارك في بطولته محمد رمضان، مي عمر، روجينا، فردوس عبدالحميد، هادي الجيار، ريم مصطفي، نسرين أمين، ياسمين صبري.ط، ومن تأليف محمد عبدالمعطي.

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد رمضان هي مسلسل "زلزال" والذي عُرض ضمن المسلسلات الدرامية المشاركة في دراما رمضان 2019 وحقق نجاحاً جماهيرياً، المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجي للإنتاج التليفزيوني، المسلسل من بطولة محمد رمضان، ماجد المصري، حلا شيحة، هنادي مهنا، محمود حجازي، مني عبدالغني، حسام داغر، أحمد صيام، حنان سلميان، لمياء كرم، مصطفي مضنور، يوسف عثمان أيه هلالي.