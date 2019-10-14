كتب امير فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2019 04:02 صباحاً - نشرت الاعلامية اللبنانية ريا ابي راشد صورة من كواليس مشاركتها في حفل “Joy Awards” على هامش موسم الرياض الترفيهي في السعودية. وظهرت ريا ابي راشد في الصورة مع النجوم العالميين جيسون موموا و فان دام و جاكي شان و شاروخان. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ريا أبي راشد مع جيسون موموا و فان دام و جاكي شان و شاروخان في موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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