شاهد.. محمد رمضان يقود الطائرة أثناء رحلته للرياض

كتب امير فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2019 04:02 صباحاً - نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو من الطائرة أثناء رحلته الى العاصمة السعودية الرياض ولذلك عبر حسابه على انستغرام. وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يقود للمرة الأولى طائرة أثناء رحلته مساء الأمس لمدينة الرياض. وقال محمد رمضان في الفيديو: “إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح”.

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