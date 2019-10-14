شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تكريم نجوم مصر والعالم في منتدى صناعة الترفيه والان مع التفاصيل

انطلقت أمس الأحد فعاليات منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19 في أحد فنادق الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وضيوف المملكة في مجال الترفيه على المستوى العالمي .

ونقلت وكالة الانباء السعودية أن المنتدي استهل بجلسة حوارية بعنوان ( الترفيه وبناء الاقتصاد ) والتي تحدث فيها تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري ووزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وتناولت الجلسة الترفيه في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتنويع مصادر الاقتصاد بالإضافة إلى التحول الاقتصادي ونمو قطاع الترفيه وإثراء حياة الناس وتحسين جودة الحياة.

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ويأتي انطلاق هذا المنتدى لتعزيز تواجد المملكة على خارطة صناعة الترفيه بالمنطقة.

ويتماشى إطلاق المنتدى مع رؤية المملكة 2030 المهتمة بتطوير صناعة الترفيه بالمملكة وتمكينها لتصبح مركزاً دولياً للمناسبات والفعاليات الترفيهية الضخمة، وقاعدة مهمة للشركات والمواهب المرتبطة بصناعة الترفيه، وبيئةً جاذبة للاستثمارات من خلال بناء شراكات قوية لإنشاء وتطوير واستثمار جميع المنصات ذات الصلة بالمملكة، بما في ذلك البنى التحتية والمرافق، في ظل التطورات التنظيمية التي يشهدها القطاع.

وكرَّم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عددًا من نجوم الترفيه في العالم، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في هذا المجال، وشمل التكريم كلًّا من الممثلين: الهندي شاروخان، والصيني جاكي شان، والأمريكي جان كلود فان دام، والسعودي ناصر القصبي، والمصريات يسرا ورجاء الجداوي وإسعاد يونس، والكويتية سعاد عبد الله، والمطربين: السعودي محمد عبده، والمصريان هاني شاكر.

وحضر الحفل حشد كبير من المسؤولين والعاملين في مجال الترفيه، ونجوم التمثيل والغناء والمجتمع من مختلف الدول.