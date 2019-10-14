شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يوشك على الانتهاء من تصوير فيلم "ديدو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك النجم كريم فهمى على الانتهاء من تصوير فيلم "ديدو" الذى يشارك فى بطولته مع عدد من الفنانين منهم حمدى المرغنى ومحمد ثروت وهدى المفتى وبيومى فؤاد وآخرون حيث يتبقى له مشاهد قليلة وينتهى من التصوير بالكامل.

فيلم "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات وتدور قصته فى إطار لايت كوميدى، حول فكرة عقلة الأصبع .

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمى السينمائية فيلم "على بابا" الذى تم طرحه مارس 2018 إخراج وليد الحلفاوى، تأليف كريم فهمى، تأليف فادى أبو السعود ويشاركه بطولته آيتن عامر، أحمد فتحى، دارين حداد، هيدى كرم، فراس سعيد، منى ممدوح.