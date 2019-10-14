شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لطيفة لـ"الخليج 365": ننتظر الكثير من الرئيس الجديد وأفتخر أننى تونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة التونسية لطيفة على الإدلاء بصوتها فى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بمقر الاقتراع بالسفارة التونسية بالقاهرة، وأكدت لطيفة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، حرصها على المشاركة فى الانتخابات بجولتيها الأولى والثانية تابع من منطلق واجبها الوطنى وحبها لبلادها وحرصها على مستقبل تونس.

وأضافت لطيفة، نتمنى من الرئيس المنتخب أن يعمل بخير تونس واقتصادها وعلاقاتها الخارجية وأن يعمل لصالح شباب تونس.

وعن مشاركة المرأة التونسية قالت: "للمرأة فى تونس على مر التاريخ دورا مهم ومؤثر ومشاركتها إيجابية دائما، مؤكدة أن المرأة التونسية تتمتع بحقوق لا تتمتع بها غيرها فى بلاد أخرى، ونتمنى من الرئيس الجديد أن يحافظ على مكتسبات المرأة التونسية ويزيدها فننتظر منه الكثير من أجل دور أكبر وأكثر فعالية للمرأة التونسية، مضيفة: "أفتخر كونى امرأة تونسية" .

ووجهت لطيفة رسالة لشعب تونس، قائلة: "ربنا معانا ومع تونس فبلادنا تستحق منا الكثير خاصة هذه الفترة المهمة".

جدير بالذكر أن اليوم آخر أيام التصويت بجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التونسية حيث أدلى أكثر من 7 ملايين ناخب اليوم الأحد بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لاختيار رئيس جديد للجمهورية من بين المرشحين قيس سعيد الذى انتقل إلى الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية بعد نجاحه فى الدور الأول بنسبة 18.4% ونبيل القروى بنسبة 15.58%، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالداخل والخارج 7 ملايين و81 ألفا و307 ناخبين، حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

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