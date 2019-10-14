شاهد.. تركي آل الشيخ يكرم عمرو دياب ويداعبه: “ده شكله اصغر مني”!

كتب امير فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2019 02:58 صباحاً - كرم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية،الفنان المصري عمرو دياب في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، المقام بالرياض، ضمن موسم الرياض الترفيهي.

وقد نشرت الإعلامية بوسي شلبي فيديو، عبر حسابها انستغرام، للحظة تكريم عمرو دياب حيث ظهر آل الشيخ وهو يداعب الهضبة على المسرح قائلا له: “ده أنت شكلك أصغر مني”.

وأشار عمرو دياب الى ان التكريم كان مفاجأة بالنسبة له، وأنه علم من يوم واحد، ووجه الهضبة الشكر للقائمين على الحدث وقدم الشكر للمستشار تركي آل الشيخ.