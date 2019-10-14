أربعينية تتحدى حماتها وتفاجئ لجنة تحكيم The Voice

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كانت لجنة تحكيم برنامج المسابقات The voice على مفاجأة جديدة في الحلقة الماضية، حيث صعدت المسرح سيدة في الأربعين من عمرها وقدمت أغنية “حلم” لكوكب الشرق أم كلثوم.
المتسابقة المصرية التي تدعى رابعة، استطاعت أن تسحر لجنة التحكيم بعذوبة صوتها وقوته.
ونجحت رابعة المصرية في أن تجعل أعضاء لجنة التحكيم يتنافسون عليها، ولام عليها الفنان محمد حماقي، انقطاعها عن الغناء لفترة، كما وصفت الفنانة الإماراتية أحلام صوتها بالسلطنة، ووعدتها الفنان المغربية سميرة سعيد بتحقيق حلمها معها، اما الفنان راعب علامة فقال لها: “راغب في قربك”.
واختارت رابعة الانضمام لفريق الفنانة الإماراتية أحلام، والتي وصفتها الأخيرة بأنها إضافة كبيرة لفريقها.
وكانت رابعة، البالغة من العمر 40 عامًا، قد كشفت في كواليس الحلقة وقبل صعودها للمسرح أن حماتها قالت لها، إنها حال مشاركتها في البرنامج فلن يلتفت لها أي من المدربين، لترد عليها بأن الأربع مدربين سيلتفتون لها إن شاء الله، وخاضت التحدي ونجحت فيه.
وحصدت رابعة على إرشادات من كل أعضاء لجنة تحكيم البرنامج والذين أبدوا إعجابهم بخامة صوتها وثباتها على المسرح.
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