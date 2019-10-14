أول حفل غنائي لعاصي الحلاني بعد الحادث.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حفل غنائي السبت ١٢ أكتوبر ويعد هو الأول له منذ تعرضه لحادث سقوط من على الحصان الشهر الماضي.

عاصي الحلاني، نشر فيديو من كواليس الحفل عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “الآن من ميدان سباق الخيل في بيروت سيقام سباق باسم الشيخ زايد رحمه الله في عام التسامح مهرجان عز ومجد بيروت في سباق الخيل تحت رعاية دولة الرئيس سعد الحريري ودعم ورعاية دولة الأمارات العربية المتحدة وبحضور السفير الأماراتي”.

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وتم تكريم الفنان اللبناني خلال الحفل من قبل سفير دولة الإمارات العربية في لبنان.

من ناحية أخرى يستعد الفنان عاصي الحلاني، لإحياء حفل غنائي أخر ضمن فعاليات موسم جدة وذلك يوم 31 أكتوبر الجاري.

يذكر أن الفنان عاصي الحلاني، كان قد تعرض لأزمة صحية شديدة بعد تعثر جواده وسقوطه من فوقه، وأصيب ببعض الكسور في يده، وكذلك بعض فقرات الرقبة وبعض الرضوض في جسده، واضطر وقتها لإلغاء كافة ارتباطته الفنية، والتوقف عن تصوير برنامج The Voice Kids، والذي عاد لاستكمال تصويره الأسبوع الماضي.