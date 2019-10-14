الفنانة اللبنانية ورد الخال تعترف بالخيانة على الهواء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة اللبنانية ورد الخال، جمهورها ياعترافها بالخيانة للمرة الأولى على الهواء.

ورد الخال، اعترفت بخيانتها لشريكها قائلة: “في بداية حياتها الفنية خانت شريكها مع شاب آخر، ولكنها كانت تشعر دائما بتأنيب الضمير لذا قررت تركه والعودة لشريكها مرة أخرى”.

وأضافت خلال لقائها في برنامج “أكلناها”، مع الفنان باسم ياخور، أن شريكها كان جيدا معها ولم يشك بها لحظة كما أنها لم تخبره بخيانتها له، الأمر الذي وضعها تحت تأنيب الضمير المستمر.

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وأكدت خلال الحلقة أنها غير نادمة على هذا الإعتراف لأنه يأتي على الإنسان وقت يتطلب فيه أن يحكي، الأمر الذي دعا الفنان باسم يا خور للتصفيق لها.

يذكر أن ورد الخال، متزوجة حاليا من الموزع الموسيقي باسم رزق، واحتفلت بزفافها في قبرص عام ٢٠١٦.

فكرة برنامج “أكلناها”، تقوم على توجيه عدد من الأسئلة الجريئة للضيوف ويوجد خيارات هو إما أن يقوم بالرد على السؤال أو يتناول وجبة من التي أمامه والتي يكون بعضها ذو مذاق سيء وذلك للخروج من مأزق السؤال.