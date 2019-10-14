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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن، نشرت الفنانة المصرية منى فاروق، صورة تجمعها بوالدتها، ووجهت لها التهنئة بمناسبة عيد ميلادها بموقع “إنستجرام”
واستعادت منى فاروق نشاطها على انستقرام من جديد بهذه الصورة التي أرفقتها بتهنئة والدتها قالت فيها: “أحب أمي وضحكة أمي وحضن أمي وكل أمي كل سنة وانتي معانا ومنور الدنيا علينا، عيد ميلاد سعيد مفيش كلام يتقال اقدر أوفيلك حقك يا أمي انتي حبيبتي وبنتي وصحبتي واختي وامي وكل حاجة ليا في الدنيا مليش غيرك يحميكي ليا”.
وتابعت منى فاروق دعواتها لوالدتها: “ربنا وياخد من عمري ويزيدك عيد ميلاد مين الليله عيد ميلاد قمر العيله عيد ميلاد سعيد ياحبيبتي،أمي ست الحبايب حبيبتي ربنا يخليكي ليا”.
الصورة حصدت على العديد من تعليقات النجوم بعيد ميلاد والدتها والتي تمنوا لها العديد من السنوات في صحة وسعادة.
يذكر أن الفنانة منى فاروق، قد تم إخلاء سبيلها من قضية الفيديوهات المسيئة مع أحد المخرجين، والتي تم اتهامها بها هي والفنانة شيما الحاج، بكفالة مالية 100 ألف جنيه.
وكانت العديد من الأخبار وقتها قد كشفت عن تبرأ والدة منى منها بعد الأزمة وهو الأمر الذي نفته والدتها بمشاركتها في جميع جلسات المحكمة الخاصة بإبنتها.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور للفنانة منى فاروق بعد خروجها من السجن.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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