صورة من كواليس فيلم تامر حسني الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان المصري تامر حسني، حالة جدل واسعة بين جمهوره وذلك بسبب صورة نشرت له بوجه ملطخ بالدماء.

الصورة جاءت بعد نشر البرومو الرسمي لفيلم “الفلوس”، والمقرر عرضه في إجازة منتصف العام، والصورة تم التقاطها من أحد المشاهد القتالية في الفيلم، ولكنها رغم ذلك أثارت رعب الكثير من جمهوره رغم أنه حليق السعر خلال الوقت الحالي، ويظهر في الصورة بشعره القديم.

يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم “الفلوس” الذى يقوم ببطولته تامر حسنى قررت عرضه فى إجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.

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الفيلم من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج سعيد الماروق.

والفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف الصعبة.

من ناحية أخرى يستعد تامر حسني، لإحياء حفل غنائي في موسم جدة خلال الشهر الجاري.