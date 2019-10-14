تارا عماد بديلة لروبي في أول تجربة مسرحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية تارا عماد، تفاصيل مشاركتها في مسرحية “علاء الدين والعفريت”، والتي تقدمها مع الفنان أحمد عز، بديلة عن الفنانة روبي، والتي كانت قد تعاقدت عليها.

تارا عماد، قالت خلال لقائها في برنامج et بالعربي، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “كنت متخوفة من الموافقة خاصة أنني لم أقدم مسرح قبل ذلك ولم أدرسه”.

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وأضافت: “بداية الأمر تحدث صناع العمل معي عن القصة ووقفنا على المسرح وقدمنا عدد من المشاهد ووجدت ان الموضوع ليس مرعب مثل ما تخيلته ولكن أكيد الوضع سيختلف عندما يكون هناك جمهور”.

وتابعت: “اعتقد أن من رشحني للدور هو المخرج مجدي الهواري، مؤكدة أنها كل يوم بروفات للعمل بالإضافة إلى أن تحضيرات الفيديو كليب ساعتدها كثيرًا على الحركة والرقص، ومن الممكن أن تطور وتضيف فيها على المسرح”.

يذكر أن الفنانة روبي، اعتذرت عن المشاركة في العمل مؤخرا بدون الكشف عن أسباب انسحابها، والعمل يعد هو أول مشاركة مسرحية للفنان أحمد عز.