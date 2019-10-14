الفنان المغربي حاتم عمور يكشف تطورات حالة زوجته بعد إصابتها بالسرطان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المغربي حاتم عمور، تفاصيل الحالة الصحية لزوجته هند، بعد الكشف مؤخرًا عن إصابتها بالسرطان.

حاتم عمور، خلال لقائه في برنامج The insiderبالعربي، والمذاع عبر تلفزيون دبي، قال إن زوجته هند بصحة جيدة الآن وهي تتماثل للشفاء.

وأضاف خلال تواجده امام برجل إيفل قبل الحفل المقرر إحيائه في باريس: “الحمد لله على كل شيء ربنا يجيبه وإحنا متفائلين، وهي حاليًا تمر بحالة ليست سيئة ولكن إيمانا كبير بالشفاء قريبًا”.

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ووجه رسالة شكر لكل النجوم الذين تضامنوا مع زوجته بعد الإعلان عن مرضها مؤكدًا أنه لا يحب الحديث حول مرضها حتى لا يقال إنه دعاية.

زوجة النجم المغربي كانت قد فاجأت الجميع بصورة ظهرت فيها حليقة الرأس، معلنة عن اصابتها المرض في تعليق مؤثر كتبت فيه: «لدي سرطان.. الحمدلله، مازالت محتفظة بمعنوياتي، أحافظ على طاقتي الإيجابية وابتسامتي ... الحياة جميلة!.. شكرا لزوجي العزيز وعائلتي وأصدقائي لوجودكم هنا بجانبي.. احبكم».

يُذكر أن حاتم عمور احتفل بزفافه على هند التازي بعد قصة حب جمعتهما عام 2010، وقد رُزق الزوجان بطفلين هما «محمد وغيطة».