محمد حماقي يكسر قواعد برنامج The Voice من أجل متسابق

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كسر الفنان المصري محمد حماقي قواعد برنامج المواهب The Voice، وذلك في الحلقة قبل الأخيرة من مرحلة “الصوت وبس”.
الفنان المصري أصر على ضم المتسابق اللبناني مارك رعيدي، والذي يقدم اللون الأوبرالي، لفريقه، وذلك على الرغم من اكتمال العدد بفريقه.
حماقي قال للمتسابق: “أنا هكسر القواعد الخاصة بالبرنامج عشان خاطرك ومش عارف هيبقا مصيري أنا وأنت ايه بس أنت من الأصوات اللي مينفعش الواحد يسيبها”.
وبالفعل استجابت إدارة البرنامج لرغبة الفنان المصري، بزيادة عدد أعضاء كل فريق إلى 15 موهبة، بعد أن كان لكل فريق 13 متسابقا فقط.
وكان الموسم الخامس من برنامج المواهب The Voice، قد انطلق مساء السبت 21 سبتمبر، بأولى حلقات مرحلة الصوت وبس، وشهد الموسم الخامس تعديلات بأعضاء لجنة التحكيم، حيث استمر من مدرّبي الموسم الماضي كل من أحلام ومحمد حماقي، فيما انضم لهما كل من راغب علامة وسميرة سعيد.
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