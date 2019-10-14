شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة التونسية لرئيس البلاد الجديد: وفقك الله لخدمة شعبها وأرضها والان مع التفاصيل

علقت المطربة التونسية لطيفة من خلال حسابها علي موقع فيس بوك، علي فوز قيس سعيد الرئيس التونسي الجديد، حيث نشرت صورة له وكتبت عليها "وفقك الله لخدمه تونس وشعبها وأرضها".

وتمكن المرشح التونسى قيس سعيد، من تحقيق فوز كاسح فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، إذ حصل وفقاً للتلفزيون الرسمى فى تونس، على 76.9% من الأصوات فى الانتخابات الرئاسية.