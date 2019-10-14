





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: زفّت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن خبر عودتها إلى العمل بمسلسلٍ جديد سيُعرَض في السباق الرمضاني القادم في العام 2020. مشيرةً إلى أنها اشتاقت لأجواء التحضير والتصوير. وذلك في تعليقها على الصورة التي نشرتها خلال توجهها إلى العمل، مؤكدة أنها استعادت عافيتها بعد العملية الجراحية التي خضعت لها في الصيف الماضي لإزالة ورم حميد من الرأس. علماً أنها سبق ونشرت تسجيلاً صوتياً شكرت فيه كل المحبين الذين رفعوا لأجلها الصلوت وسألوا عنها مؤكدة أنها أصبحت بخير قبل أن تعود وتظهر مجدداً في حفل عيد ميلاد ابنها، وبعده في حفل عيد ميلاد مصمم الأزياء نيكولا جبران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بوغصن تُعلِن استعدادها لمسلسلٍ رمضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.