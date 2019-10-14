شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة يشارك فى مسلسلين بعد مشاركته فى فيلم "الممر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مشاركته في كتابة القصة والأغاني بفيلم الممر يعيش حاليا الشاعر أمير طعيمة حالة من النشاط الفنى، حيث يشارك بأغنية تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، ويقوم بغنائها المطرب اللبناني وائل جسار، وهي من ألحان وليد سعد، المسلسل بطولة إياد نصار، ومي سليم، وانجى المقدم، وآخرين، وإنتاج شركة سينرجى.

كما يشارك أيضا أمير بتأليف أغنية تتر مسلسل "بلا دليل" للنجم خالد سليم، وهي من وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع الموسيقى أسامة عبد المنعم، ومهندس صوت ماهر صلاح ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام القليلة المقبلة مع انطلاق عرض المسلسل منتصف أكتوبر الجاري.

يذكر أن ينطلق عرض مسلسل "بلا دليل"، منتصف شهر أكتوبر الجاري على شاشة cbc، والعمل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ويشارك في بطولته خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كراره، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجى.